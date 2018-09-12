Kanal D'nin haberine göre; türkücü (En son ne zaman türkü söyledi hatırlamıyorum!) Nihat Doğan, 11 ve 16 yaşlarındaki iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla önceki gün gözaltına alındı.

Kızların ailesinin iddiasına göre; Nihat Doğan çocukları evine davet ederek onlara harçlık vermeye çalışmış. Daha sonra Doğan, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



SUÇSUZLUK KARİNESİ

Doğan'ın menajeri Sercan Eriş, olayla ilgili şöyle bir açıklama yaptı: "Çocuklar Nihat Bey'in evinin oraya geliyor ve kendisiyle fotoğraf çektirmek istiyor. Eve gidiyorlar kızlı erkekli bir grup...

Daha sonra çocuklardan biri babasına söylemiş, babası da gitmiş polis karakoluna 'Nihat Doğan, benim çocuklarımı alıkoydu' demiş.

Bunlar, aslı astarı olmayan iddialar..." Eğer haberdeki iddialar doğruysa; bu olay Avrupa'da olsaydı, başkasının çocuğunu harçlık bahanesiyle evine alıyorsan, niyetin kötü olmasa bile olaydan bu kadar kolay kolay yırtamazdın.

Nihat Doğan kötü niyetli olmasa bile, çocukları evine alması büyük yanlış.

Aile, şikayette bulunarak doğrusunu yapmış. Ama savcı, Doğan'ı tutuklama gereği duymadı. Elbette suçsuzluğu kanıtlanana kadar herkes masumdur. Ancak Doğan, sosyal medyada anında linç edildi.

TV programlarında ve sosyal medyada, daha önce birçok kişiyi haksız yere linç eden, insanların giyim kuşamına bile laf eden Nihat Doğan'a, 'Suçsuzluğu kanıtlanana kadar herkes masumdur!' dendiğinde duymazdan gelirdi. Şimdi bu sözün söylenmesine en çok ihtiyaç duyan kendisi ama o kadar çok insanı haksız yere itham etti ki, kimse 'Doğan için adil olalım, savcı serbest bırakmış' demiyor. Ee ne ekersen onu biçersin...