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MEVLÜT TEZEL
26 Eylül 2018, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Hasan Ali’den çıkarılacak ders

Fenerbahçe- Beşiktaş maçının yıldızı, Kaldırım'dı. Mükemmel oynadı, bir topu direkten döndü ve Ayev'e gol attırdı. Çok değil, daha iki hafta önce, Kaldırım ıslıklanıyordu, taraftar sosyal medyada onunla dalga geçiyordu. 2018 senesinde Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla asist yapan savunma oyuncusu, altı asistle Hasan Ali olmuş. Türk medyasının ve taraftarın en büyük hastalığı bir futbolcuyu bir maçta göklere çıkarıp bir maçta yerin dibine sokmaları. Sabretmek lugatımızda yok.

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