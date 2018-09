21 Şubat 1965'te suikasta kurban giden siyahi Müslüman lider Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının mirasını temsil ettiğini söyledi.

New York'ta AA muhabiri Kasım İleri'ye konuşan Şahbaz, Türkiye deyince aklına kapılarını düşkün insanlara açmış bir ülke geldiğini ve Türkiye'nin savaş mağdurlarına gösterdiği muamelenin tüm dünyaya örnek olduğunu vurguladı. Şahbaz, şöyle konuştu:

"Bir ülkenin 3.5 milyon mülteciye kapısını açmış olması, başka söze yer bırakmıyor çünkü dünyanın başka yerlerinde duvarlar inşa etmekten bahsedenler var veya merhameti anlamayanlar...

Babamın mirası, her bir bireyin insanlığına işaret ediyor. Allah nezdinde hepimiz kardeşiz. Dolayısıyla dinden, renkten, ırktan dem vurmuyor. Doğruyu yanlıştan ayırmaktan dem vuruyor.

Yanlış bir şey gördüğümüzde onu değiştirmek için bir şey yapmalıyız. İşte bu yüzden özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, saygıdeğer eşi ve kızları Esra'nın burada iken yanlarındayım, çünkü onun temsil ettiği şey bu." Bence Şahbaz'ın sözleri bugüne kadar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yapılmış en değerli, en güzel övgülerden biriydi. Çünkü bu sözler ırkçılığın en yoğun yaşandığı dönemde Amerika'da hem siyahların özgürlüğü için mücadele eden, hem de Müslümanlığın sevilmesinde, benimsenmesinde kilit rol oynayan büyük dava adamı Malcolm X'in kızına ait.

Malcolm X, Martin Luther King gibi ılımlı bir lider değildi. Daha tutkulu, daha sert konuşmalar yapardı. "Biz Amerikan rüyası değil, Amerikan kabusu görüyoruz", "Amerika'nın olduğu yerde barış ve huzur görülmemiştir. Gittiği her yeri cehenneme çevirmiştir" derdi. Ne yazık ki, Malcolm X de King gibi suikaste kurban gitti. Dünyanın en zengin, en güçlü ülkeleri Suriyelileri istemezken, sınırlarına duvar çekerken; Türkiye'nin, ekonomik anlamda büyük bir yük olmasına rağmen 3 milyonu aşkın Suriyeli mülteciye bakması insanlık adına büyük bir gurur kaynağı. Malcolm X yaşasaydı o da tıpkı kızı gibi Türkiye'den övgüyle bahsederdi.

Suriyeliler'e yönelik ırkçı söylemlere kulak asmayın! Ekonomide zor günlerden geçsek de mazlumun yanında olduğumuz için her Türk vatandaşı kendisiyle gurur duymalı.

Tarihi Türkiye'nin yaptığı bu özveriden her zaman övgüyle bahsedecek.