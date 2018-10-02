Habertürk yazarı Kadir Kaymakçı'yı tanırım; kalemi iyidir.

Ama Kadir'deki Cem Yılmaz sevgisi abartılı boyutlara ulaştı. Kadir, Yılmaz'ın yeni çektiği 'Kaçamak' ve '2 Arada' filmlerinden birkaç sahne izlemiş.

İşte o yazıdan bazı bölümler:

'Kendisini hiç riske atmadan, gişesi garanti, herkesin ondan beklediği filmleri yapmak yerine hayallerinin peşinden gidiyor.

O hayallerini anlatırken onun coşkusuna ortak olmuyorsanız muhtemelen mermer bir bloksunuz!' 'İngiltere'de doğmuş olsa ve burada başardıklarını başarsa 'national treasure' (milli servet) denilecekken burada dağ gibi önyargılarla boğuşuyor.' Cem, çok şanslı; onu beğenmeyenlere "Mermer bir bloksunuz" diyen ve Yılmaz'ı 'milli servet' ilan edilen Kadir gibi bir yazar var! Cem, dev sponsorluk anlaşmaları yapmadan hayallerinin peşine düşer mi hiç?

Kadir, Cem Yılmaz'ın 'Ayzek' karakterini üç dakika izlemiş ama üç gündür kendine gelememiş!

İşte o efsane bölüm:

'2 Arada'dan izlediğim üç-beş dakikalık bölük pörçük anlar, üç gündür kafamın içinde dönüp duruyor. Bir türlü üstümden atıp kurtulamadığım bir yük gibi sırtımda taşıyorum 'Ayzek'i. Öyküler uydurup duruyorum onun için...

Günlerdir kafamın içinde 'Ayzek' için yazdığım öyküyle dolaşıp duruyorum...

Ve hepsinin finalinde arabalı vapurun güvertesinde 'Ayzek'le tek kelime etmeden oturuyoruz.

Fonda, Marianne Faithfull söylüyor...' Sevgili Kadir, seviyorsan git konuş bence...