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MEVLÜT TEZEL
02 Ekim 2018, Salı MEVLÜT TEZEL

Festival teyzeleri

- Antalya Film Festivali'nde 'festival teyzeleri' denilen meşhur bir kitle var. Yaşlılar ama acayip enerjikler. Geleneksel kortej geçidinde her zaman en önde onlar var.
Film gösterimlerine de önce 'festival teyzeleri' geliyor. Filmi izlemiyor, adeta yaşıyorlar.
Asghar Farhadi'nin '' filminin gösteriminde 'Ah şimdi ne olacak!' diye birbirleriyle sesli konuşuyorlardı.
'Festival teyzeleri' ile film izlemek acayip eğlenceli.
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy; törende, film turizmini geliştirecek yeni sinema kanununu en geç bir ay içinde meclise sunmak için hazırlık yaptıklarını açıkladı.
Bu güzel haber... Umarım Bakan Ersoy, sanatsal filmlerin salon sorununu da çözer.
- 'Everybody Knows' filmini izlemek için salona girdiğimde, önümdeki iki gencin elinde patlamış mısır vardı ve görevliler, 'Mısırla salona giremezsiniz' dedi. Film festivaline de bu yakışır.

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