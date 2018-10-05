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MEVLÜT TEZEL
05 Ekim 2018, Cuma MEVLÜT TEZEL

Bu başlık yakışmadı

'ın dört ay boyunca toplu tecavüz edip işkence yaptığı F.H., dört yıl sonra Almanya Köln'de kendisi gibi Ezidi olan N. ile dünya evine girdi. İnternet sayfalarında bu haber için 'Seks kölesiydi böyle evlendi', 'DEAŞ'ın seks kölesi F. evlendi' başlıkları atıldı. Başlıkta 'Seks kölesi' vurgusu yapmaya gerek var mıydı?
Haber metninde durum anlatılamaz mıydı?
Büyük acılar çekmiş bir kadın hayatının en mutlu gününde bu başlıklarla haber yapılır mı? Bu başlıkların F.H.'nin yakınlarının kalbini kıracağını düşünmediniz mi?
İnternet medyasının dikkat çekici başlık atıp daha çok 'tık' alma hastalığının tedavisi yok galiba!

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