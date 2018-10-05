Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçtiğimiz sene tamamlanan yeni Sinema Kanunu Taslağı bu ay Meclis gündemine geliyor. Kanun taslağında; yabancı yapımcıların Türkiye'de film çekerken harcadıkları tutarın yüzde 30'a kadar olan kısmının geri verilmesi, sinemalarda film öncesi reklam süresinin en fazla 15 dakika olması gibi sinema sektörüne faydası dokunacak birçok madde var.

Ancak gişede 1 milyon ve üzeri seyirciye ulaşan filmlerin yapımcılarına eğlence vergisinin yüzde 25'i oranında destek verilmesi tartışmaya açık bir madde. Türkiye'de 1 milyon izleyici yapan film eğer büyük bir bütçesi yoksa zaten kar ediyor. Bu yardımdan en çok Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz, BKM gibi gişe rekortmeni sinemacı ve yapım şirketleri faydalanacak. Bu büyük abiler zaten bir film vizyona soktuklarında bağımsız filmlere ve festival filmlerine salon kalmıyor. Sinemada en büyük sorun; Türkiye'ye yurt dışında ödüller kazandıran yönetmenlerin salon bulamaması. Asıl yardım, küçük bütçeyle film çeken yönetmenlere yapılmalı.