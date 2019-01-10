Başlıktaki gibi birçok merak edilen sorunun cevabını, geçen pazar Sabah Pazar ekinden Pınar Yıldız Yüksel'in Nihat Hatipoğlu ile yaptığı röportajda öğrendik.

Aradan beş gün geçmesine rağmen röportaj hala konuşuluyor, tartışılıyor ve sosyal medyada esprilere konu oluyor.

Bu röportajın uzun süre gündemde kalmasının birçok nedeni var.

Bir kere röportaj çok keyifliydi, Hatipoğlu, sanki ekrandaymış gibi tatlı dilli, samimi açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu'nun modern hayat meselelerini din üzerinden yorumlaması halkın ilgisini çekti. En önemli etken ise Yüksel'in zekice sorular yöneltmesiydi.

Örneğin Yüksel, 'Karşı cinsten birinin fotoğraflarını like'lamak aldatmaya girer mi?', 'Bekar birine DM'den mesaj atmak haram mı?', 'Instagram'da güzel sofralar paylaşarak günah mı işliyoruz?', 'Karı-koca birbirinin telefonuna bakabilir mi?' gibi sorular yöneltti.

Bu soruların yanıtlarını çoğumuz merak ediyoruz. Çünkü internet ve sosyal medya hayatımızı derinden etkiliyor. Artık haramı da, sevabı da elimizde tuttuğumuz cep telefonundan yapıyoruz. Artık Twitter vasıtasıyla binlerce kilometre uzakta hiç tanımadığımız bir insana kötülük de, iyilik de yapabiliyoruz.

Hatipoğlu da "DM'den yürümek çirkin bir hareket", "Erkeğin dekoltesi de makbul değil", "Sanal flört haramdır", "Yorum yaparak kul hakkına girebilirsiniz", "Ahirette like'larınızın da hesabını vereceksiniz", "Ayşecim, Ahmetçim diye yazmayın", "Yemek fotoğrafı yüklemeyin" gibi halkın anlayacağı dilden yanıtlar verdi.

Beni asıl şaşırtan, 'Dinde reform olmalı, modernizm şart' diyenlerin Hatipoğlu'nu eleştirmeleri.

Yahu, Hatipoğlu tam da sizin istediğinizi yaptı işte. Ama arada şöyle bir fark vardı: Hatipoğlu birçok soruya ayet ve hadislerle tatmin edici cevaplar vererek İslamiyet'in ne kadar modern ve evrensel bir din olduğunu gösterdi.

Keşke Nihat Hatipoğlu gibi cesur, samimi hocalarımız daha fazla olsa. Yüksel, gerçekten herkesin okuması gereken güzel bir röportaja imza attı. Kaçıranlar şu link'ten röportajı okuyabilirler: https://www. sabah.com.tr/pazar/2019/01/06/ ahirette-likelarinizin-da-hesabini-vereceksiniz