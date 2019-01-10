Günlerdir Palu Ailesi'nin tüyler ürpertici öyküsünü, atv'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programından takip ediyoruz. Yaşananlar korku filmlerine konu olacak derecede karmaşık ve vahşet dolu. Elbette bu vahim olaylar kültürel, sosyal, psikolojik farklı okumalara da açık.

Yurt dışındaki haberciler bile olayı Müge Anlı'nın çözmesine hayret ediyorlar. Hayret etmeye gerek yok. Anlı gerçek bir gazeteci, bir gazetecide olması gereken her şey onda var. İşini tutkuyla yapıyor, en küçük ayrıntıyı kaçırmıyor. Stüdyoda saatlerce konuştuğu konuklarıyla program bittikten sonra da konuşmaya devam ediyor.

Polislerin sorgu sırasında psikolojik baskıyla öğrendiği bilgileri Anlı, TV stüdyosunda iyi polisi oynayıp, samimi ve içten bir sohbet sürdürerek elde ediyor. Bir suçlunun, hakkında sağlam deliller olmasa da canlı yayında Anlı'ya suçunu itiraf etmesi gerçekten inanılmaz.

Elbette Anlı'ya polis de yardım ediyor. Anlı'nın başarısında, çalıştığı ekibin yanı sıra milyonlarca izleyicinin de payı var.

Bir olayı milyonlarca gözle birlikte izlemek en küçük ayrıntıyı bile kaçırmamanıza neden oluyor.

Anlı'nın sorgu tekniği, Polis Akademileri'nde ders olarak okutulmalı.