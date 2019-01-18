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MEVLÜT TEZEL
18 Ocak 2019, Cuma MEVLÜT TEZEL

11 milyon Euro kime gitti?

9 Ocak... 'ın avukatı: "Eğer 'ya gidersek, önümüzdeki 18 ayın maaşlarını da ödemek zorunda kalacak."
10 Ocak... : "FIFA'nın merkezi 'de. İsteyen uçakla gider ve gelir."
17 Ocak... Vagner Love, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti.
Fikret Orman ne olmasını bekliyordu ki! Love, sözleşmeyi Orman'a silah zoruyla mı imzalattı? Sözleşmede ne yazıyorsa adamın hakkı, alacak tabii ki.
, Ozan Kabak'ı Stutgart'a transferinden 11 milyon kazandığı gün 'ın sözleşmesini feshetti. Takıma sıfır katkıda bulunan Çamdal'ın Galatasaray'a beş yıllık maliyeti de yaklaşık 11 milyon Euro'yu buldu. Kabak'ın sözleşmesine '7.5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini koyduran menajer işi biliyormuş! Ne yazık ki yöneticiler, menajerler kadar işi iyi bilmiyor.
Yöneticilikte asıl başarı; futbolcuya, olası bir başarısızlıkta kulübü minimum zarara uğratacak sözleşmeyi imzalatmaktır.

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