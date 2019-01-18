9 Ocak... Vagner Love'ın avukatı: "Eğer FIFA'ya gidersek, Beşiktaş önümüzdeki 18 ayın maaşlarını da ödemek zorunda kalacak."

10 Ocak... Fikret Orman: "FIFA'nın merkezi İsviçre'de. İsteyen uçakla gider ve gelir."

17 Ocak... Vagner Love, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti.

Fikret Orman ne olmasını bekliyordu ki! Love, sözleşmeyi Orman'a silah zoruyla mı imzalattı? Sözleşmede ne yazıyorsa adamın hakkı, alacak tabii ki.

Galatasaray, Ozan Kabak'ı Stutgart'a transferinden 11 milyon Euro kazandığı gün Tarık Çamdal'ın sözleşmesini feshetti. Takıma sıfır katkıda bulunan Çamdal'ın Galatasaray'a beş yıllık maliyeti de yaklaşık 11 milyon Euro'yu buldu. Kabak'ın sözleşmesine '7.5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini koyduran menajer işi biliyormuş! Ne yazık ki yöneticiler, menajerler kadar işi iyi bilmiyor.

Yöneticilikte asıl başarı; futbolcuya, olası bir başarısızlıkta kulübü minimum zarara uğratacak sözleşmeyi imzalatmaktır.