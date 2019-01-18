Şarkıcı Sıla, önceki akşam adını 'MasterChef' yarışmasıyla duyuran Hazer Amani ile birlikte Beşiktaş'ta görüntülendi. Otomobilin içinde sarmaş dolaş bir şekilde sızmış halde fotoğrafları çekilen ünlü ikili, daha sonra Sıla'nın Nişantaşı'ndaki evine gitti. Ayakta durmakta zorluk çeken Sıla'ya sitenin güvenliği ve Hazar Amani destek oldu.

Bu fotoğraf için sosyal medyada, 'Demek ki, Ahmet Kural, Sıla'yı dövmekte haklıymış' gibi yorumlar yapıldı. İki yetişkin insan istediğini yapar, kimse ahlak bekçiliğine soyunmasın. Bu durum, Sıla'nın yediği dayağı haklı da çıkarmaz. Ayrıca Sıla bekar bir kadın.

Arabadaki bu iki insan arkadaş olabilirler, arkadaşça sızmış da olabilirler. Niyetim, yargılamak ya da ahlak bekçiliği yapmak değil ama bu fotoğrafın Ahmet Kural'ı tüm Türkiye'ye linç ettiren Sıla'yı zor duruma düşüreceğini söyleyebilirim. Çünkü Amani'nin evli olması, Sıla'nın imajına zarar verir.