Gençlerden alınan kanın yaşlıları dinçleştirdiği yönünde bir teori var. Hatta gençlerden alınan kanın Alzheimer hastalarının semptomlarını iyileştirdiği de iddia ediliyor. Bu teoriler henüz bilimsel olarak kanıtlanmasa da bazı yaşlılar, gençlerden aldıkları kanla gençleşmeye çalışıyorlar. Hatta bu işi yapan bir şirket ABD'de beşinci şubesini açtı. Şirket, bir litre kanı 8 bin dolara ya da iki litre kanı kampanyalı fiyatıyla 12 bin dolara satıyor. Yaşlılara genç insan kanı nakletmenin ucuz versiyonu ülkemizde çıkar mı dersiniz?