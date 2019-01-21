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MEVLÜT TEZEL
21 Ocak 2019, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Türkiye haklı çıktı

Hollanda gazetesi Het Financieele Dagblad'ın muhabiri Johanna Cornelia Boersma, dört gün önce Türkiye'den sınır dışı edilmişti. Yurtdışında ve Türkiye'de bazı kesimler yine basın özgürlüğüne darbe vuruldu diye Türkiye'yi eleştirmişlerdi ama gerçek çabuk ortaya çıktı. Gazete, Boersma'ın El Nusra Cephesi ile bağlantılı olduğunu geç de olsa öğrenmiş oldu. Ve Boersma 'Türkiye'deki rolü hakkında yeterince dürüst davranmadığı' gerekçesiyle işten çıkarıldı. Boersma şimdi El Nusra Cephesi üyesi Suriyeli erkek arkadaşının sahte belgelerle Hollanda vizesi almasına yardımcı olmakla suçlanıyor. Bunun gibi başka vakalar da yaşandı aslında. Ne yazık ki, terör örgütleriyle bağlantısı olan ya da onlara yardım eden gazeteciler de var ama Türkiye onları sınır dışı etti mi hemen 'Basın özgürlüğü elden gidiyor' diye yaygara kopartılıyor.
Türkiye, 2016'da Brüksel'de 31 kişinin hayatını kaybettiği IŞİD saldırısına katılan Brahim el-Bakraoui'yi saldırıdan önce sınır dışı etmiş ve Belçika ile Hollandalı yetkilileri de uyarmıştı. Ama Belçikalılar, Bakraoui'yi takibe bile almamışlardı.

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