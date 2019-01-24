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MEVLÜT TEZEL
24 Ocak 2019, Perşembe MEVLÜT TEZEL

BBC’nin de yalanı ortaya çıktı

BBC'nin 'Sex in Strange Places' isimli belgeselinde; Suriyeli Fatma isimli kadının Halep'ten kaçarak Türkiye'ye geldiği ve kızının DAEŞ tarafından kaçırıldığı iddia edilmişti. Fatma'nın, dilencilik yaptığı ve bazen bedenini satmak zorunda kaldığı anlatılıyordu.
Ama sonra Fatma'nın Urfa Harranlı olduğu ve yaz aylarında İstanbul'a gelerek dilencilik yaptığı ortaya çıktı. Ve BBC, belgeseli yayından kaldırdı.
Alman Der Spiegel dergisinin ödüllü muhabiri Claas Relotius'un da haberi yalan çıkmıştı. Türkiye'nin sınır dışı ettiği Hollandalı muhabir Johanna C. Boersma'ın da El Nusra Cephesi ile bağlantısı olduğu ortaya çıktı.
Yabancı kaynaklarda çıkan Türkiye'ye yönelik haberlerin yalanlanma oranı arttı. Batı medyası, bu yalan haberlerle Türkiye'ye algı operasyonları düzenliyor.

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