yapılan ödemeler yüzde 18, banka kartıyla yapılan ödemeler ise yüzde 38 oranında arttı. Kredi ve banka kartları ödeme tutarı ise ülke genelinde 817 milyar liraya ulaştı.

'Bilinçli insan az harcar, gerektiğinde kredi kartını kullanır' demeyin. Eskiden kredi kartı yokken, insanlar ne harcadığını bilirdi. Kağıt parayı cüzdanından çıkarırken onu kazanmak için ne zorluklar çektiği aklına gelirdi. Paraya dokunmak, hissetmek bile insanın aklına tasarrufu getirir. Kredi kartı, insanın parayla temasını ortadan kaldırdı. İnsanlar sanki cebinden para çıkmıyormuşçasına kredi kartlarını kullandılar. Zaten çoğumuzun maaşı, geldiği gibi kredi kartlarına gidiyor. Artık kredi kartı borçlarını başka kredi kartı alarak kapatmaya çalışıyoruz bu da borcun artmasına neden oluyor.



BİLİNÇLİ KULLANMALI

Evet, teknoloji gelişti; artık sanal alışverişlerde anında kredi kartıyla ödeme yapıyoruz ama hızlı yaşayalım, vakit kaybetmeyelim derken daha kolay para harcayıp sürekli olarak borçlanıyoruz.

Vatandaşın borçlanmasında kredi kartını bilinçsiz kullanmasının da payı büyük. Kredi kartını bilinçli kullanmaya yönelik kamu spotları yayımlanmalı.

Maddi gücü iyi olmayanların dört-beş kredi kartı almasını zorlaştıracak yasalar çıkartılmalı.