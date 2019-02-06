22 yaşındaki Gabrielle Reilly, adı sanı duyulmamış bir tasarımcıyken, 26 Ocak'ta Twitter'da paylaştığı 14 saniyelik video ile bir anda dünya çapında üne kavuştu.

Videoda Reilly, bir çift küpenin ucuna kablosuz Airpod kulaklıkları takmıştı.

Genç kız videoda, kafasını salladığında da kulaklıkların düşüp kaybolmadığını gösteriyordu.

Bu video kısa zamanda paylaşım rekoru kırdı, haberlere konu oldu. Reilly, bu parlak fikrin nasıl ortaya çıktığını ise şöyle anlattı: "Kulaklıklarımı kaybetmeyi kesinlikle reddediyorum.

Daha önce iki çift Beats bluetooth kulaklığımı ve diğer kulaklıklarımı kedim çiğnedi.

Ben de kablosuz diye Airpod'ları aldım ama bunları da bağlayacak bir şeye ihtiyacım vardı. Ben de bu yüzden küpe yaptım." Kulaklığı küpeye takmayı akıl eden Reilly, videoya gelen ilginin ardından bir shopify sayfası üzerinden tanesi 20 dolara 'airing' küpelerden satmaya başladı. Bu küpeler kapış kapış gidiyor.

İşte sosyal medyada ünlü olmak ve para kazanmak bu kadar kolay. Yeter ki insanların hayatını kolaylaştıracak parlak bir fikriniz olsun! Yakınmak, sürekli bahane üretmek devri eskide kaldı. Artık Twitter, Youtube vs. internet ve sosyal medya var! Ürettiğiniz bir şeyi milyarlarca insanla paylaşmak için cep telefonu yetiyor.