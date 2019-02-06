Yasemin Özilhan'ın Instagram'da paylaştığı şalvar kot pantolonlu fotoğrafı, takipçilerini ikiye böldü. Beğenen de var, tavuk buduna benzetip dalga geçen de. Ben bu pantolonu beğendim, Yasemin'e de çok yakışmış. Artık daracık kot giyip robot gibi dolaşmanın modası geçti; şimdi geniş, şalvar gibi kotlar moda. Ayrıca bu kot, giyen insana da gizem katıyor.

Markasını vermeyeyim ama kotun fiyatı 323 Euro.

Yasemin, vakti zamanında en popüler kadın oyunculardan biriydi. İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlardan uzak kaldı. Ama Yasemin'in sosyal medyada birçok oyuncudan daha çok takipçisi var. Yasemin, yeni kıyafetleriyle sürekli fotoğraf paylaşıyor, ne giyerse de ona yakışıyor. Victoria Beckham gibi moda ikonu olma yolunda hızla ilerliyor.