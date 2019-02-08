ABD'de paparazzilerin kendi çektikleri fotoğrafları izinsiz kullanan ünlülere telif davası açması, aslında medyada gelecekte neler yaşanacağının da ipuçlarını veriyor. Tüm dünyada medya kuruluşları, ekonomik sıkıntılar yaşıyor.

Zararın en büyük nedeni, internet ve sosyal medya.

Yazılı basında ilan gelirini yavaş yavaş kaybeden gazeteler, internetten de bekledikleri reklam gelirine ulaşamıyorlar. Sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla, reklamdan asıl kazanan Google ve Facebook oldu.



KAYIP BÜYÜK

Çünkü Google ve Facebook'un, reklamı doğru kişiye sunan gelişmiş programları var. Reklam verenler de Google ve Facebook'tan, geniş kitlelere ulaşmaya çalışıyorlar. Daha kötüsü gazeteler, kendi ürettikleri haberde, reklam geliri kazanmak için Google ve Facebook'a muhtaç duruma geldiler. İnternet paylaşımlarını bu adresler üzerinden yapmak zorunda kalıyorlar. Çünkü okuyucu, gazeteye genelde Google ve Facebook üzerinden ulaşıyor.

Daha önce de yazdım:

Facebook, geçen yıl 16 milyar dolar, Google ise 12.7 milyar dolar gelir elde etti. Bu markalar, gazetelerin ve haber ajanslarının özgün içeriklerini bedava kullanıp büyük reklam gelirleri elde ediyorlar.

Geçtiğimiz yıl Avrupa Haber Ajansları Birliği'ne (EANA) üye 18 haber ajansı, Google ve Facebook gibi internet devlerinin telif ödemesi yapması için Avrupa Parlamentosu'na 'telif hakkı' yasalarındaki dengesizliğin düzeltilmesi çağrısında bulunmuştu.

GSM şirketlerinin medya üzerinden kazandıkları büyük paralar da tartışılmalı.

Şöyle düşünün; artık cep telefonundan gazeteleri takip etmeyi ihtiyaç olarak görüp internet paketi alıyorsunuz.

GSM şirketleri, artık en çok parayı internet paketlerinden kazanıyorlar.

GSM şirketleri, son birkaç yıldır kendi medya uygulamalarını hayata geçirmeye başladılar. Şimdilik gazete ve gazetecilere bu işten küçük bir pay veriyorlar ama nihai hedefleri kendi medyalarını kurmak. Medyanın kurtuluşu, Google ve Facebook'tan telif geliri elde etmelerine bağlı. Ve bu da gazetelerin en doğal hakkı.

Haberi üreten gazeteler ve haber ajansları. Türk medyası ve haber ajansları da harekete geçmeli. Google'dan, Facebook'tan, GSM şirketlerinden telif talep etmeliler. Bunun için gerekli yasalar çıkarılmalı.