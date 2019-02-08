Oyuncu Jennifer Lopez, model Gigi Hadid, reality show yıldızı Khloe Kardashian gibi birçok ünlüye, paparazzilerin çektiği görselleri, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları için dava açıldı.

BBC'nin haberine göre; Xposure Photos ajansı, 2017 yılında Miami'de bir restoranda paparazziler tarafından görüntülenen Kardashian'a, bu fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştığı için dava açıp 175 bin dolarlık zarar bedeli istedi. Kardashian, tazminat ödememek için fotoğrafı sildi.

Geçen hafta ise model Gigi Hadid'e Instagram hesabında kullandığı 50 fotoğraf için dava açıldı. NFL yıldızı Odell Beckham Junior da, geçen yıl paylaştığı bir görsel için bir ajanstan 40 bin dolarlık tazminat talebi almıştı. Kardashian, "Kendi görselim için izin almam gerekiyor, bunu aklım almıyor" diyor ama ABD'deki telif yasalarına göre, bir görselin gerçek sahibi, eğer ajans ya da işverene ruhsatlı değilse fotoğrafçı oluyor.

Telif savaşının başlıca nedeni, Instagram gibi bazı sosyal medya platformlarında sponsorlu paylaşımların 1 milyon dolar gibi rakamlara ulaşması. Yani Kardashian'a paparazzi, 'Benim çektiğim fotoğrafla popülariteni artırıyorsun, reklam yapıyorsun; para ödemek zorundasın' diyor.

Ülkemizde ünlülerin magazin muhabirlerine dava açmalarına alıştık.

Bir gazete ya da muhabir, izinsiz fotoğraf kullanan ünlüye tazminat davası açsa da ortalık şenlense fena mı olur!

Medya için yeni bir kazanç kapısı açılır.