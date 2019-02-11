Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mevlüt Tezel > Mısırın faturası izleyiciye çıkar
MEVLÜT TEZEL
11 Şubat 2019, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Mısırın faturası izleyiciye çıkar

Mısır ve meşrubatın sinema bileti ile birlikte satışının yasaklanması 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Ayrıca filmlerde gösterilen ve büyük tepki çeken reklam süreleri de kısalacak. Bu işten yapımcılar kârlı çıkacak ama en büyük zararı izleyici görecek!
8 Ocak 2015 tarihinde yine bu köşede yazmıştım. 'de , sinema fuayelerinde satılan mısır, içecek gibi ürünlerin neden pahalı olduğunu araştırdı. Ve salon işletmecilerinin, mısırı ve kolayı yüksek fiyattan sattıkları için bilet fiyatlarını düşük tutulabildikleri ortaya çıktı. Mısır, meşrubat normal fiyattan satılsa; bilet fiyatları yüzde 20-40 oranında artmak zorunda kalıyor.
ABD'de sinema fuayelerinde satılan ürünlerden elde edilen para, toplam sinema hasılatının yüzde 20'sine, kârın da yüzde 40'ına denk geliyor.
'de de benzer bir durum söz konusu. Yani bazıları parasına kıyıp pahalıya mısır, meşrubat aldığı ve reklam süreleri uzun olduğu için bilet fiyatları yükselmiyordu.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN