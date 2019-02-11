Mısır ve meşrubatın sinema bileti ile birlikte satışının yasaklanması 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Ayrıca filmlerde gösterilen ve büyük tepki çeken reklam süreleri de kısalacak. Bu işten yapımcılar kârlı çıkacak ama en büyük zararı izleyici görecek!

8 Ocak 2015 tarihinde yine bu köşede yazmıştım. ABD'de Stanford Üniversitesi, sinema fuayelerinde satılan mısır, içecek gibi ürünlerin neden pahalı olduğunu araştırdı. Ve salon işletmecilerinin, mısırı ve kolayı yüksek fiyattan sattıkları için bilet fiyatlarını düşük tutulabildikleri ortaya çıktı. Mısır, meşrubat normal fiyattan satılsa; bilet fiyatları yüzde 20-40 oranında artmak zorunda kalıyor.

ABD'de sinema fuayelerinde satılan ürünlerden elde edilen para, toplam sinema hasılatının yüzde 20'sine, kârın da yüzde 40'ına denk geliyor.

Türkiye'de de benzer bir durum söz konusu. Yani bazıları parasına kıyıp pahalıya mısır, meşrubat aldığı ve reklam süreleri uzun olduğu için bilet fiyatları yükselmiyordu.