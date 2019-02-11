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MEVLÜT TEZEL
11 Şubat 2019, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Stokçular yargılanmalı

Büyük şehirlerdeki toptancı hallerinde yapılan denetimlerde; sebze ve meyvelerin alış ve satış fiyatlarında yüzde 800'lere varan oranlarda fahiş fark bulunduğu ortaya çıktı.
88 firma hakkında 2 milyon liranın üzerinde para cezası uygulanması için idari işlem başlatıldı.
Ürünlerin künye bilgileriyle satış faturalarındaki bilgilerinde yanıltıcı bilgilere yer veren 76 firma hakkında da yaklaşık 810 bin lira para cezası kesildi.
Denetimlerin artması sonucunda; satılan sebze ve meyve fiyatlarında üç günde, ana kalemlerde yüzde 45'lere varan oranlarda düşüşler görüldü.
Patlıcanın fiyatının bir haftada yarı yarıya düşmesinin tek bir açıklaması olabilir; aracı firmalar ve stokçular memlekete ihanet ediyorlar. Hem halkı dolandırıyorlar, hem de enflasyonun artmasına neden oluyorlar.
76 firma için verilen 810 bin lira para cezası çok düşük. Ortalama 12 bin lira ceza, stokçu ve aracı firmalar için çerez parası.
Yüzde 800 fark ne demek?
Sebze ve meyveleri dokuz kata varan fiyat artışlarıyla satanlar dolandırıcılıktan yargılanmalılar.

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