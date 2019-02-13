Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, Mircea Lucescu'nun A Milli Takım'la olan sözleşmesi feshedilence şu tweet'i attı: "Sevgili sanatçı dostlarımızdan, Lucescu'nun tazminatı için de aynı hassasiyeti bekliyor, haklarını helal etmediklerini söyleyen twitler bekliyorum.

Zira sanatçı dediğin her konuya duyarlı olmalı. Aksi takdirde, tepki kişiye odaklı olur." Fatih Terim'in milli takımda görevine son verildiğinde alacağı tazminatı sanatçılar bile eleştirmişti.

Aslında eleştirilmesi gereken Türkiye Futbol Federasyonu'ydu.

TFF, başarısız planlamalarla hem milli takımın seviyesini düşürdü, hem de Lucescu ile Terim'i prim zengini yaptı.

Merve'nin bir evlat olarak babasını savunmasını normal ve eleştirisini de haklı buluyorum.

Ama sanatçıların Lucescu'yu da eleştirmeleri neyi değiştirecek?

Ya o sanatçılardan biri çıkıp da "Merve'cim çok haklısın, aldıkları tazminat için Lucescu'ya da, Terim'e de hakkımı helal etmiyorum" derse ne olacak?