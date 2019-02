Dünkü yazımda solcu ve muhalif kesimin sebzemeyvede tanzim satışı eleştirmesinden bahsetmiştim.

Ekşisözlük'te 'Tanzim satışı eleştiren solcu' diye bir başlık açılmış ve tartışma büyümüş.

Yapılan paylaşımlarda özetle şöyle deniyor: Serbest piyasayı her fırsatta eleştiren, haksız kazanca veryansın eden, halkın her şeyi direkt devletin elinden alması gerektiğini savunan solcular, şimdi tanzim satışı eleştiriyor. Hükümetin haksız rekabet yarattığını söyleyip marketleri, hatta hallerde suni fiyat artışı yapanları bile savunanlar var.

Yahu patlıcanı 15 liraya satanlar, dolardaki yükselişi bahane edip fiyatları ikiye,üçe katlayıp dolar düşünce de indirim yapmayanlar, çiftçiden ucuza ürünü alıp stoklayıp sonra da fahiş fiyata satanlar bunlar değil miydi? İşte size özlediğiniz sosyalizm; tanzim satışla, devlet üreticiden alıyor ve halka ucuza satıyor. Tanzim satışlarının başlamasından sonra marketler de fiyat kırmak zorunda kaldı. 6 liraya satılan soğan 2 liraya, 15 lira olan patlıcan 5 liraya, 7 lira olan domates 3 liraya düştü.

Hem de turfanda döneminde.

Sırada deterjan ve temizlik malzemelerinin tanzim satışı var. Devlet kısmi sosyalizme geçti, daha ne istiyorsunuz... Kuşaklar boyu hayalini kurduğunuz devrim sonunda kısmi de olsa gerçekleşiyor.

Daha önce uygulanan bazı yanlış politikaları eleştirebilirsiniz ama halkın şu an ucuza sebze-meyve aldığı için memnun olduğu tanzim satışla dalga geçmek, "Beter olun, bunlar iyi günleriniz" demek büyük vicdansızlık. Bu mudur solculuk? Demek ki, bazı noktalarda körü körüne muhalefet yapıyorsunuz!

Gerçek solcu, tanzim satış uygulamasını alkışlar, gider kuyruğun yanında halay çeker ve bu güzel uygulamanın devamının gelmesini ister. (Bu arada elektrik ve gaz faturalarını haksız yere şişiren 'okuma bedeli'ne de el atılsa iyi olur!) Asıl ezber bozan gelişme ise 1.5 km. kuyrukta bekleyen halkın sokak röportajlarında tanzim satıştan mutlu olduklarını dile getirmeleri oldu. Sosyal medyada paylaşılan birçok kuyruk röportajında insanlar hükümeti kutluyor, aralarında tanzim satışı eleştirenlere de "O zaman niye bu kuyruktasın, nankörlük yapma" diyorlardı.

Kısacası hükümet, tanzim satışla seçim öncesi artı puan topladı. Öte yandan tanzim satış noktaları önlerindeki kuyruklar kötü görüntü oluşturuyor ve kuyrukta beklemek insanları üzüyor.

Tanzim satış noktaları artırılmalı ve kuyruk oluşmasını önleyecek tedbirler alınmalı.