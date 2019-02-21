Dün sinema sektöründen önemli bir isimle konuştum.

"Cemo, Saho ve Maho (Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve Mahsun Kırmızıgül için artık bu kısaltma kullanılıyor), BKM'ye çok kızgınlar, hatta arkalarından çok kötü konuşuyorlar" dedi. Bu kızgınlığı, Cemo'nun 'Sazan Sarmalı'nın Netflix'e satılmasıyla ilgili şu kısa açıklamasında bile görmek mümkün: "Benim de haberim yoktu, ben de görünce şaşırdım." Saho ve Maho da öfkeli.

Nasıl öfkeli olmasınlar... Yılmaz'ın önderliğinde sinema salonlarına karşı büyük bir mücadeleye giriştiler. Birlik için 'Bundan sonra filmlerimizin galalarına gideceğiz' dediler. 'Sazan Sarmalı'nın vizyona girmesi gecikince sıkışan vizyon takvimi yüzünden kendi filmlerinin gösterim tarihini bir yıl ertelemek zorunda kaldılar. Sonra da BKM'nin Netflix ile anlaştığını öğrendiler.



ALDATILMIŞ HİSSEDİYORLAR

Saho, Cemo, Maho'nun asıl kızgın oldukları nokta ise, insanların kafasında artık 'büyük yerli yapımlar nasıl olsa bundan sonra Netflix gibi platformlarda gösterilir' algısının oluşması. Örneğin Saho, yalan haber de olsa 'Recep İvedik 6'nın 3.5 milyon dolara Netflix'e satıldığı haberini görünce çıldırmış.

Sinema sektöründe Yılmaz Erdoğan ile Necati Akpınar'a karşı büyük öfke var. "Birlikte yola çıktık, adamların yaptığına bak" diyorlar.

Çok ağır laflar edenler bile var! Özellikle Cemo, Saho ve Maho, kendilerini aldatılmış hissediyorlar.

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YENİ VİZYON TARİHLERİ

Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve Mahsun Kırmızıgül, filmlerinin vizyon tarihlerini ertelediler ve bundan mutlaka zarar görecekler. Çünkü tanıtımı yapılmaya başlanmış, fragmanları oynatılmış bu filmler, doğal olarak izleyicinin kafasında bayatladı.

Bugüne kadar filmlerini Şubat ayında vizyona sokan Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik 6'yı 15 Kasım'da vizyona sokacak. Cem Yılmaz, 'Karakomik Filmler'i 25 Ekim'de; Mahsun Kırmızıgül ise 'Mucize 2'yi 6 Aralık'ta vizyona sokacak. Normalde sinema sezonunda en çok gişe yapılan aylar Ocak ve Şubat.