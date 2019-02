Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' Netflix'te yayınlandığı için neredeyse zil takıp oynayacak.

Bu gelişmeyle ilgili "Hani şu 'Sazan Sarmalı Netflix'e gitti, sinema ölecek' diye hüzünlenen 'Markiz nostaljikleri' var ya" diye başlayan dalga geçen yazılar yazıyor.

Özkök, "Streaming servisler müziği öldürmedi, sinemayı da öldürmez" diyor.

İyi müzik dinleyicisi olduğunu bildiğim Özkök'e sormak isterim; yeni bir Rolling Stones, Pink Floyd, Nirvana, Radiohead, Madonna çıkıyor mu? Yoksa streaming servislerde dönüp dolaşıp hep eski unutulmaz albümleri, şarkıları mı dinliyoruz?

Elbette müzik ölmez, her zaman yeniler çıkar ama müzikteki kalite her geçen gün düşüyor. Kimse albüm yapmak için uğraşmıyor. Çünkü müzik prodüktörlüğü bitti, albümler satmıyor. Artık herkes single şarkıyla günü kurtarıyor.



SİNEMA KAYBEDECEK

Özkök, kaç tane orijinal Netflix filmini açıp yarıda bıraktığını söylesin.

Son dönemde izlediği en kötü film;

Netflix'in düşük bütçeli 'Bird Box'ı değil miydi? Sadece 'Roma' örneği sinemayı kurtarmaz. Netflix gibi streaming servisler; yönetmenleri basit, az maliyetli TV filmleri çekmeye yöneltiyor. Sonunda kaybeden sinema olacak.

Normalde bir film önce sinemalarda vizyona girer, altı ay sonra 'Pay-per-view' dediğimiz satın alma opsiyonlu dijital platformlarda gösterilir, DVD'si çıkar, 12 ay sonra da Netflix gibi streaming servisler ya da aylık aboneliği bulunan sinema kanallarında gösterilir. Vizyondan 15 ay sonra da 'free TV' dediğimiz Atv gibi ulusal kanallarda yayınlanırdı. BKM ise Hollywood'da bile olmayanı yaptı ve vizyondaki bir filmi Netflix'e sattı. Diğer yapımcılar aynısını yaparsa; bu işten önce sinema, sonra da TV sektörü büyük zarar görür.

Yahu adam UBER gibi işte; Hollanda'da bir merkezi var, oradan sinema sektörünü ele geçirmeye çalışıyor. Bana Yılmaz Erdoğan'ın kendisi şöyle dedi: "Bizim çektiğimiz filmlerden AVM'ler, otoparklar, restoranlar, sinemada mısır kola satan büfeler, TV kanalları vs. herkes para kazanıyor ama biz mısır parasına film yapıyoruz." Evet, Yılmaz Erdoğan haklıydı ama büyük emek verdiği yasa çıkınca tüm bu zinciri yok edecek bir iş yaptı.