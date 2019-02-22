"Bu çok yorucu. Ben senin doktorunum.

Sağlıklı olduğundan emin olmak ve işimi yapabilmek için yüzüne çok yakınlaşmam gerekiyor. Bana, tedavinin bu kısmında yakınlaşıyor muyuz diye sorma, sosyal medyada beni ekleme, beni daha iyi tanımak istediğin için her gün bana mesaj atma." Kanada'da bir kadın doktorun sosyal medyada paylaştığı bu not paylaşım rekoru kırdı. Bu notun yorumlar kısmında doktorlar benzer hikayeler paylaştı. BBC'nin konuştuğu iki kadın doktor, çoğunlukla yaşlı veya sarhoş erkek hastalar tarafından taciz edildiklerini anlattılar. Ülkemizde genelde doktorlar şiddete maruz kaldıkları için haber oluyorlar. Ben tacize uğrayan doktor haberi okuduğumu hatırlamıyorum. Elbette tek tük vakalar yaşanmış olabilir. En azından bu noktada doktorlarımız şanslı.