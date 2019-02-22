Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mevlüt Tezel > Ben senin doktorunum!
MEVLÜT TEZEL
22 Şubat 2019, Cuma MEVLÜT TEZEL

Ben senin doktorunum!

"Bu çok yorucu. Ben senin doktorunum.
Sağlıklı olduğundan emin olmak ve işimi yapabilmek için yüzüne çok yakınlaşmam gerekiyor. Bana, tedavinin bu kısmında yakınlaşıyor muyuz diye sorma, beni ekleme, beni daha iyi tanımak istediğin için her gün bana mesaj atma." 'da bir kadın doktorun sosyal medyada paylaştığı bu not paylaşım rekoru kırdı. Bu notun yorumlar kısmında doktorlar benzer hikayeler paylaştı. BBC'nin konuştuğu iki kadın doktor, çoğunlukla yaşlı veya sarhoş erkek hastalar tarafından taciz edildiklerini anlattılar. Ülkemizde genelde doktorlar şiddete maruz kaldıkları için haber oluyorlar. Ben tacize uğrayan doktor haberi okuduğumu hatırlamıyorum. Elbette tek tük vakalar yaşanmış olabilir. En azından bu noktada doktorlarımız şanslı.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN