Sebzede tanzim satışlarının başlamasından sonra halciler ve komisyoncular, 'Devlet aldığı ürünleri zararına satarak haksız rekabet yaratıyor. Fiyat artışının sebebi biz değiliz' diye yakınıyorlardı.

Muhalefet partileri ve sosyal medyadaki muhalifler de benzer argümanlarla hükümeti eleştiriyorlardı.



CEZALAR AZ

Dün Ticaret Bakanlığı ekiplerince hallerde yapılan denetimlerle ilgili haberler çıktı. Denetimlerde Ataşehir Hali'nde; 1 liraya alınan salatalığın 9 liraya, 50 kuruşa alınan patatesin 4 liraya, 4 liraya alınan sarımsağın 25 liraya satıldığı tespit edildi.

Aynı şekilde Bayrampaşa halinde 86 kuruşluk biberin 5.5 TL'ye, 80 kuruşluk armudun 5 liraya satıldığı ortaya çıktı.

Fırsatçı 88 firmanın ismi tek tek açıklandı.

Hani devlet zararına satıyordu? Pardon 1 liraya alınan salatalık 9 liraya satılıyorsa, elbette devlet komisyoncunun hesabına göre zararına satmış olur! Böylece komisyoncunun hesabına göre zarar etmemek için fiyatlara yüzde 400, yüzde 800 zam yapmak gerektiğini öğrenmiş olduk!

88 firmaya 2 milyon lira ceza kesilmiş. Firma başına 22 bin 727 lira komik bir rakam. Komisyoncu takımı yıllarca milleti sömürdü. Bunlara fırsatçı demek hafif kalır, bunların yaptığı dolandırıcılık!

Daha sık denetim yapılmalı, daha ağır cezalar kesilmeli.