Beren Saat, Instagram'da paylaştığı karamsar doğum günü mesajını okuyunca "Ayrılık yakın, vaziyet alın" diye yazmıştım. Ne yazık ki, son birkaç günde iddiamı güçlendiren olaylar yaşandı.

Beren, eşi Kenan Doğulu'nun altı aydır hazırlandığı dev konserine gitmedi. Konseri en önden izleyen anne Serpil Doğulu, muhabirlerin "Boşanacaklar mı?" sorusunu "Ben bilmiyorum, onlar kendileri daha iyi bilir. Sizler de bu konuları daha iyi bilirsiniz" diye kinayeli bir yanıt verdi.

Beren, dün sosyal medya hesabından eşi ve Doğulu Ailesi'ne ait fotoğrafları da sildi. Sadece doğum günü fotoğrafını bırakan ünlü oyuncu, düğün fotoğraflarını bile kaldırdı. Beren, eski sevgilisi Efe'nin ailesi ile olan fotoğrafı ise kaldırmadı. Özetle; yaşanan son olaylar ayrılık olasılığını güçlendirdi.