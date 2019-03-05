Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mevlüt Tezel > Doğmamış çocuğu takip etmek...
MEVLÜT TEZEL
05 Mart 2019, Salı MEVLÜT TEZEL

Doğmamış çocuğu takip etmek...

ve 'in 1.5 ay sonra dünyaya gelecek oğulları Karan için hesabı açmaları tartışma yarattı. Ben küçük çocukların sosyal medya malzemesi olarak kullanılmasını, fotoğraflarının Instagram ve Facebook'ta paylaşılmasını bile hoş bulmam ama paylaşanlara da bir şey demem, kendi tercihleridir. Bu olayda ise daha doğmamış bir bebekten bahsediyoruz! Twitter ve Instagram'da takipçi kazanmak için sanki işte mesai yapar gibi paylaşım yapan insanların Fahriye ve Burak'ı eleştirmesi gerçekten ironik.
Aslında ünlü çifti eleştirirken bile çoğunun amacı takipçi kazanmak.
İşte böyle acayip bir çağda yaşıyoruz. Sosyal medyanın gücünü hesaba katarsak, Fahriye ve Burak oğullarına Instagram hesabı açarak ev almış kadar oldular aslında. Belki de Fahriye bu hesaptan çocuk ürünlerinin reklamını yapacak.
Beni asıl dehşete düşüren ise bu yazıyı yazdığım sırada Karan'ın takipçi sayısının 79 bine ulaştığını görmek oldu. Bazı uyanıklar da 'karanozcivit' adresine benzer hesaplar açarak takipçi avına çıktı. Memlekette ne kadar işsiz güçsüz insan var.
Doğmamış bir çocuk niye takip edilir?
Bu nasıl bir manyaklıktır?

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN