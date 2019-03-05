Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in 1.5 ay sonra dünyaya gelecek oğulları Karan için Instagram hesabı açmaları tartışma yarattı. Ben küçük çocukların sosyal medya malzemesi olarak kullanılmasını, fotoğraflarının Instagram ve Facebook'ta paylaşılmasını bile hoş bulmam ama paylaşanlara da bir şey demem, kendi tercihleridir. Bu olayda ise daha doğmamış bir bebekten bahsediyoruz! Twitter ve Instagram'da takipçi kazanmak için sanki işte mesai yapar gibi paylaşım yapan insanların Fahriye ve Burak'ı eleştirmesi gerçekten ironik.

Aslında ünlü çifti eleştirirken bile çoğunun amacı takipçi kazanmak.

İşte böyle acayip bir çağda yaşıyoruz. Sosyal medyanın gücünü hesaba katarsak, Fahriye ve Burak oğullarına Instagram hesabı açarak ev almış kadar oldular aslında. Belki de Fahriye bu hesaptan çocuk ürünlerinin reklamını yapacak.

Beni asıl dehşete düşüren ise bu yazıyı yazdığım sırada Karan'ın takipçi sayısının 79 bine ulaştığını görmek oldu. Bazı uyanıklar da 'karanozcivit' adresine benzer hesaplar açarak takipçi avına çıktı. Memlekette ne kadar işsiz güçsüz insan var.

Doğmamış bir çocuk niye takip edilir?

Bu nasıl bir manyaklıktır?