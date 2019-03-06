Fransa'da hükümet, vergi gelirlerini artırmak istemiş ama Sarı Yelekliler'in gösterilerinden sonra geri adım atmıştı. Şimdi Fransa Ekonomi Bakanı Bruno La Maire'in üzerinde çalıştığı yasa tasarısı, veri ile gelir elde eden internet devlerinden ekstra yüzde 3 vergi alınmasını öngörüyor. Yasa kabul edilirse; Amazon, Facebook ve Apple gibi şirketlerin yanı sıra Uber, Airbnb, Booking gibi internet devlerinden daha fazla vergi alınacak. Bakan La Maire; bunun bir mali adalet meselesi olduğunu, dijital devlerin, Avrupa'daki küçük ve orta ölçekli şirketlere göre yüzde 14 daha az vergi ödediğini söylüyor. AB'ye üye birçok ülkede, ciddi dijital gelirleri olan internet devlerinden daha fazla vergi alınmasına yönelik yasalar hazırlanıyor. Türkiye de aynı yolda gitmeli! Başta eticaret olmak üzere ülkemizde yerli şirketler, internet devleri yüzünden her geçen gün daha az kazanıyorlar. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yurt dışından alınan, zarfların içinde gelen ve gümrük vergisine takılmayan ürünlerin vergilendirileceğini açıklamıştı. Umarım bu olumlu adımın devamı gelir, internet devlerinden ekstra vergiler alınır.