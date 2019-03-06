Filipinler'de yaşayan 13 yaşındaki Carlito Garcia, bir bilgisayar oyun bağımlısı. Carlito, oynadığı oyunu bırakmamak için internet kafede 48 saat kaldı.

Annesi, oğluna yemek getirdi ama o birkaç dakikalığına bile oyunu bırakmadı ve anne çareyi oğluna yemeği elleriyle yedirmekte buldu.

Anne, oğlu için "Zombi gibi oldu, uyumuyor, sadece oyun oynuyor" diyor. Çağımızda birçok çocuk Carlito gibi oyun bağımlısı.

Geçen gün oğlumun veli toplantısına gittim. Öğretmenimiz Yıldız Yılmaz, çocukların kitap okuma alışkanlığının olmadığından bahsederken "Çocuk, anne-babasından neyi görürse onu yapar. En son ne zaman kitap okudunuz?" diye sordu.

Yıldız Hoca haklı, "Çocuğum bırak şu tableti, yeter" demekle olmuyor. Önce bizim onlara örnek olmamız, elimizdeki cep telefonunu kenara koymamız gerekiyor!