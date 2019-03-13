Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde en çok kalıcı yaz saati uygulamasından taviz vermediği için eleştiriliyordu. Çocukların karanlıkta okula gitmek zorunda kalmaları tepki çekmişti. Bu uygulamanın enerji tasarrufu sağlamadığını, Türkiye'nin Avrupa saat diliminden kopartılıp Arap ülkelerine yakınlaştırıldığını söyleyenler bile olmuştu.

Sonunda eleştirilere rağmen geri adım atmayan Albayrak haklı çıktı. ABD ve AB ülkeleri de Türkiye'yi örnek alma yolunda ilerliyor. ABD'de Kaliforniya ve Florida eyaletleri kalıcı yaz saati uygulamasına geçme kararı aldılar. Başka eyaletler de aynı kararı almaya hazırlanıyor. Tabii ABD Kongresi'nin de onayı gerekiyor.

Avrupa'da da aynı tartışma devam ediyor.

Kuzey ülkeleri kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmesini istiyor. Avrupa Parlamentosu da yaz saati/kış saati uygulamalarının gözden geçirilmesi yönünde tavsiye kararı aldı.

Hesap ortada; kalıcı yaz saati uygulandığı ilk yılda 540 ile 802 milyon lira arasında tasarruf sağlandı ve 2 milyar dolarlık yatırım zorunlu olmaktan çıkarıldı. Kalıcı yaz saati uygulamasının küçük bir dezavantajı var, o da çocukların kış aylarında karanlıkta okula gitmek zorunda olmaları. Ama sadece üç ay sabahları karanlık oluyor. Örneğin şimdi sabahları hava aydınlık.

Uygulamanın asıl faydası ise ekonomiyi canlandırması. Hava geç karardığı için insanlar dışarıda daha çok vakit geçiriyor, bir şeyler yeme-içme ve alışveriş yapma fırsatı buluyorlar. Bu da ekonomiyi canlandırıyor.