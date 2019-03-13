Mehmet Demirkol, ısrarla Fenerbahçeli Tolgay Arslan hakkında "Takımı için dezavantaj, rakip için avantaj. Tolgay, Fenerbahçe'ye zarar. Fenerbahçe 10 kişi oynasa daha iyi" diyor. Ben de Demirkol için ağzı iyi laf yapan ama sahada olan biteni okuyamayan bir yorumcu diyorum. Bu, genelde futboldan gelmeyen yorumcuların genel sorunu.

Hadi sahadaki oyunu okuyamıyorsun, bari istatistiklere bak. Tolgay, Beşiktaş maçında 48 kez topla buluştu, isabetli pas oranı yüzde 80, kazandığı ikili mücadele ise 12'ydi.

Yıldız futbolcu, Rize maçında topla 82 kez buluştu, isabetli pas yüzdesi 90, şut pası dört, kazandığı ikili mücadele ise dokuzdu. Tolgay, Başakşehir maçında topla 75 kez buluştu, isabetli pas oranı yüzde 89, kazandığı ikili mücadele sayısı ise yediydi.



TOLGAY FAYDALI

Demikol, Alex Ferguson'un "Futbol istatistikleri mini eteğe benzer. Birçok şeyi gösterir ancak asıl merak edileni göstermez" sözünü hatırlatabilir ama bu güzel istatistiklere sahip bir futbolcu için "Fenerbahçe bir kişi eksik oynuyor" demek büyük haksızlık.

Kaldı ki Tolgay; asistin asistini yapan, topun sizde kalmasını sağlayan bir futbolcu. Fenerbahçe'ye gelmeden önce de uzun süre top oynamadığı unutulmamalı.

Demirkol, İslam Slimani için de "İyi golcü" demişti! Futboldan gelen yorumcuların ağzı iyi laf yapmadığı için Demirkol gibiler sansasyonel açıklamalarla gündemde kalıyorlar.