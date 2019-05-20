İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen 64.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın dün iki kazananı vardı: 'Arcade' isimli şarkıyla Hollanda adına yarışan ve birinci olan Duncan Laurence ile protestocular.

İsrail'in Filistin'i işgali ve yaptığı zulümlere karşı düzenlenen protestolar yarışma kadar ses getirdi.

Yarışmada Madonna'nın seslendirdiği 'Gelecek' (Future) şarkısı sırasında sahneye el ele çıkan iki dansçıdan birinin üzerindeki kostümün arkasında Filistin, diğerinde ise İsrail bayrağı yer aldı. Eurovision komitesi ise 'Provalarda bu bayraklar yoktu! Eurovision Şarkı Yarışması siyasi bir etkinlik değildir' diyerek Madonna'ya kızdı.



MADONNA EZBER BOZDU

Geceye damga vuran diğer güzel hareket ise İzlanda'yı 'Hatrio mun sigar' şarkısıyla temsil eden Hatari grubundan geldi. Puanlar dağıtılırken ekrana gelen Hatari grubunun üyeleri ellerindeki Filistin bayraklı atkıları açarak zafer işareti yaptı.

İsrailli bir grup insan hakları savunucusu da Filistin'in işgal altında olduğu bir süreçte Eurovision'un İsrail'de düzenlenmesini protesto etti. İsrail'in Filistin'de işlediği suçları gösteren fotoğraflar taşıyan ve işgale tepki gösteren protestocular, 'İşgale son ver', 'Artık işgal istemiyoruz' sloganları attı.

Bu protestolar şunu gösterdi:

Dünyanın dört bir tarafından yapılan boykot çağrılarına rağmen Eurovision'da sahne alan Madonna'nın demek bir bildiği varmış!

Madonna "Ben kültürel bir etkinliği boykot etmem ama protestomu da yaparım" dedi. Milyonlarca insanın canlı izlediği yayında Filistin'e destek vermiş oldu. Efsane şarkıcı yine ezber bozdu. Ee bir Madonna kolay yetişmiyor.

Orta Doğu'dan çok çok uzakta küçük bir ada ülkesi olan İzlanda'dan Hatari adlı yürek yemiş bir grubun çıkıp da canlı yayında Filistin bayrağı açması, olaylara sessiz kalan Müslüman şarkıcılara da ders oldu. Özcan Deniz ne demek istediğimi anladın sen!

Özetle İsrail, ne yaparsa yapsın Filistin işgalinin üstünü örtemiyor, hem içeriden, hem de dışarıdan tepkiler daha da artıyor.