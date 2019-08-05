112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2019 yılının ilk yedi aylık döneminde toplam 20 milyon 936 bin 52 çağrı geldi. Ve bu çağrıların 13 milyon 947 bin 30'unu, yani yüzde 66.6'sını asılsız çağrılar oluşturdu. Canı sıkılan, dalga geçmek isteyen, yemek siparişi veren bile 112'yi arıyor. Ülkede manyak çok! Geçtiğimiz yıl "Konuşacak kimsem yoktu" diyerek 155 Polis İmdat hattını, bir yılda 45 bin 210 kez aradığı belirlenen Şeref Can (55) adlı vatandaş hakkında dava açılmıştı.

112; acil müdahaleyi gerektirecek bir olayda, ambulans, trafik ve asayiş ekipleri, itfaiye, AFAD birimlerinin olay yerine en kısa zamanda intikal etmesi ve bunların aynı anda doğru bir şekilde koordine edilmesi çok büyük önem taşıyor. Bu manyaklar dalga geçmek için 112'yi meşgul ederken, acil yardıma ihtiyaç duyan insanlara ulaşma süresi uzuyor.

13 milyon 947 bin asılsız çağrıya karşılık sadece 167 kişiye 250 TL idari para cezası uygulanmış. Hem cezanın miktarı, hem de uygulanan kişi sayısı çok az. Ceza 1000 liraya çıkarılsa ve bu ceza etkin bir şekilde uygulansa daha iyi olmaz mı?