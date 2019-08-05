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MEVLÜT TEZEL
05 Ağustos 2019, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

İşte Türk polisi

'da, sınırından kaçak yollarla 'ye geçmeye çalışırken kayalıklara düşüp sıkışan Suriyeli'yi kurtaran polis, yaralıyı ambulansa kadar sırtında taşıdı. Bir de yurt dışındaki örneklere bakalım: Geçtiğimiz Haziran ayında 'de boğulmaktan kurtardığı göçmenleri 'ya getiren Alman kaptan Carola Rackete hakkında soruşturma başlatıldı.
'ın, sınırını geçerken yakaladığı mültecilere yiyecek vermeyip açlığa terk ettiği tespit edildi. Mülteciler konusunda Avrupa'nın ikiyüzlü tutumunun insan hakları ihlali boyutuna ulaşması korkutucu.
İşte Avrupa'nın uygarlıktan, medeniyetten anladığı bu!

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