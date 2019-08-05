Hatay Reyhanlı'da, Suriye sınırından kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken kayalıklara düşüp sıkışan Suriyeli'yi kurtaran polis, yaralıyı ambulansa kadar sırtında taşıdı. Bir de yurt dışındaki örneklere bakalım: Geçtiğimiz Haziran ayında Akdeniz'de boğulmaktan kurtardığı göçmenleri İtalya'ya getiren Alman kaptan Carola Rackete hakkında soruşturma başlatıldı.

Macaristan'ın, sınırını geçerken yakaladığı mültecilere yiyecek vermeyip açlığa terk ettiği tespit edildi. Mülteciler konusunda Avrupa'nın ikiyüzlü tutumunun insan hakları ihlali boyutuna ulaşması korkutucu.

İşte Avrupa'nın uygarlıktan, medeniyetten anladığı bu!