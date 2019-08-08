Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2019 dönemine ilişkin Hane Halkı Yurtiçi Turizm Araştırması sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde seyahate çıkanlar, 107 milyon 634 bin geceleme yaptı. Yurt içinde ikamet eden 10 milyon 932 bin yerli turistin yaptığı seyahat harcamaları, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,8 artışla 6 milyar 984 milyon 25 bin lira oldu. Dikkatinizi çekerim; bu artış tatil döneminde değil, sadece Ocak-Şubat-Mart aylarında, doların yüksek olduğu, patates, patlıcan fiyatlarının tartışıldığı döneme ait! 'Türkiye batıyor, ekonomi felaket durumda' yorumları yapanlar, yerli turistin harcamalarındaki yüzde 10,8 artışa ne diyorlar acaba? Ülke batarken halk tatile çıkıp bol bol para harcıyor yani!