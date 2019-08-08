Jennifer Lopez'in Antalya'da bir otelde verdiği konserin bilet fiyatları çok konuşuldu. Lopez'i ayakta dinlemek isteyenler 7 bin TL öderken, konser için ayrılan 28 locanın fiyatları ise 50 bin Euro'ya kadar çıktı. Lopez gibi starların konser vermesi ülke tanıtımı açısından da önemli. Lopez konserini organize edenler de "Antalya ve ülke tanıtımı için büyük fırsat" demişlerdi. Ancak Lopez sosyal medya hesaplarından (dün bu yazıyı yazdığım öğlen saatlerine kadar) henüz bir paylaşım yapmadı. Normalde Lopez gittiği her ülkede konser paylaşımı yapıyor. Lopez'in Instagram'da 97 milyon, Twitter'da ise 43 milyonu aşkın takipçisi var. Acaba Lopez sosyal medya paylaşımı için ayrıca para mı istiyor? Halbuki Lopez, bazı ülkelerde gezdiği turistik yerlerden bile yakınlarıyla özel paylaşımlar yapıyor. Bence Kültür ve Turizm Bakanlığı, Lopez gibi dünya starlarına konser izni verirken sosyal medya paylaşımını şart koşsun. Bu paylaşım için ekstra ücret isteyen olursa da para yardımında bulunsun. Lopez'in paylaştığı bir kısa video ya da fotoğraf, 140 milyonu aşkın sosyal medya takipçisine ulaşıyor. Bir de bu takipçilerin yaptığı paylaşımları hesaba katın, müthiş bir tanıtım olurdu.