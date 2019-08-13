Abdulhalik Çimen kaptanlığındaki a Haber, a Spor, a News ve a Para kanalları kısa sürede büyük ilgi gördü. A Haber ve a Spor, Türkiye'de en çok izlenen haber ve spor kanalları.

A News, yurt dışından yönetilen algı operasyonlarına karşı Türkiye gerçeklerini anlatmasıyla önemli bir misyon üstleniyor.

A Para da, ekonomiyi vatandaşın anlayacağı dilden anlatarak kısa sürede en çok izlenen ekonomi kanalları arasına girdi.

Bu kanalların geniş haber ağından, birçok noktadan aynı anda canlı bağlantı yapma kapasitesinden vs. hep bahsediliyor ama bu kanalların internet sitelerinin başarısı biraz gölgede kalıyor.

Özellikle a Haber'in internet sayfası anlık haber akışını takip etmek için önemli bir adres. A Haber birçok rakibi gibi çok tık aldıracak aldatıcı başlıklar atmadan, okuyucuyu galeri haberlere boğmadan haberi anında, en anlaşılır şekilde sunarak okuyucunun ilgisini kısa sürede kazandı. Ve büyük rakiplerine rağmen internetteki haber siteleri arasında genelde ilk 10'da yer aldı. Üstelik bu noktaya kısıtlı bir bütçe ile Turkuvaz Medya Grubu'nun kaynakları verimli kullanılarak gelindi.

Bu da başarıyı daha kıymetli kılıyor.