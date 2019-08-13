DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması 4'üncü yaşına yeniliklerle giriyor. Bu sene ilk kez hayata geçecek senaryo geliştirme ve projelendirme sunumlarının yanı sıra, düzenlenecek yapımcı ve network buluşmaları ile yarışmanın etki alanı genişletilecek. Böylece senarist adayları desteklenirken, senaryoların filme çekilmesi için de girişimlerde bulunulacak. Sinema adına güzel bir gelişme. Genelde bu tarz yarışmalarda ödül alan senaryolar bir türlü film olarak karşımıza çıkmaz. DenizBank'ın katkısıyla umarım sinemamız yeni bir yönetmen ve güzel bir film kazanır. Sinemacı gençler acele edin, başvurularınızı ilksenaryo.tursak.org.tr adresine yapabilirsiniz.