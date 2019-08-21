SABAH'tan İsa Tatlıcan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile yaptığı söyleşiye "İstiklal'in sesi daha güzel duyulacak" diye başlık atarak hastaya kesin teşhisi koymuş. Beyoğlu'nda doğdum, büyüdüm. Beyoğlu'nu Beyoğlu yapan sesiydi. Kitapçı ve plakçılardan yükselen müzik, müzik endüstrisine yön verirdi.

Rock, türkü, punk; her telden çalan sokak müzisyenleri, birbirlerinin sesini bastırmadan performans sergilerlerdi. Kemancı, Hayal Kahvesi gibi mekanlar rock müziğine yön verirdi.

O meşhur mekanlar, plakçılar kapandı. Yerlerine tatlıcı ve nargileciler açıldı. Suriyeliler başta olmak üzere, genelde Arapça şarkılar çalan sokak şarkıcıları yoğunlukta. Elbette Arapça şarkılar da çalınsın ama diğer müzikleri bastırmadan...

Tatlıcan, Beyoğlu'ndaki bu ses kirliliğini de sormuş. Yıldız da İKSV, Beyoğlu'nu Güzelleştirme Derneği ve Mimar Sinan Üniversitesi işbirliğinde yürüttükleri projeyi açıklamış: "Tüm müziklerin ahenkli bir şekilde oluşacağı müzik durakları oluşturulacak. İşinin ehli sanatçılar performans sergileyecek, her türlü müzik ahenkli bir şekilde çalınacak ve bu sayede ses kirliliği ortadan kalkacak." Müzikte ahenk yakalanırsa Beyoğlu'nun eski ruhuna kavuşmasında önemli bir adım atılmış olur.