Ünlü modacı Cemil İpekçi, Bodrum'da nasıl ucuza tatil yaptığını şöyle açıkladı:

"Otel yerine sezonluk ev kiraladım. Halk plajında denize giriyorum. Piknik sepeti yapıyorum. Şezlong ve portatif sehpamı yanımda taşıyorum. Lahmacun ve ayran 110 TL'ye çıkmışsa İstanbul'a dönünce yerim, dert değil." İpekçi, ucuza keyifli bir tatil geçirmenin formülünü açıklamış. Aslında iki kişi için bile sezonluk ev kiralamak daha hesaplı.

Bodrum'da Cemil İpekçi gibi ünlüler, hali vakti yerinde insanlar bile halk plajlarını, belediyenin kafe'lerini tercih ediyorlar. Mesele sadece para da değil, kazıklanmak insanın psikolojisini bozuyor.

Aklın yolu bir!