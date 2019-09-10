ABD'nin Haziran 2016'da yayınladığı İnsan Ticareti Raporu'nda bile PKK'nın kolu olan PYD/ YPG'nin 15 yaş altı çocuklar dahil, erkek ve kız çocuklarını örgüte eleman olarak temin etmeye devam ettiğini yazıyordu.

Anadolu Ajansı'nın 20 Eylül 2015'te yayınladığı haberde ise, 2013 yılı içinde 13-17 yaşlarındaki 140 çocukla ilgili 'PKK tarafından kaçırıldı' başvurusu yapıldığı belirtiliyordu.

2014 yılında 12-17 yaş arası 983 çocuk için yine aynı başvuru yapıldı. 2015'te kaçırılan çocukların sayısının 929 olarak duyuruldu.

2015 yılının Haziran ayında bir TV kanalına konuşan Urfa Valisi İzzettin Küçük, "Son altı ayda bölgede kaçırılan çocuk sayısı 3 bin... Sadece Suruç ilçesinde 400 çocuk kaçırıldı!" diye bir açıklama yapmıştı.

Ama kaçırılan ya da kandırılarak PKK-PYD-YPG saflarında silah altına alınan çocuklar hakkında kesin bir rakam yok! Bu çocuklardan kaçı geri döndü? Örgüt içerisinde zorla tutulan kaç çocuk var? Ölen ve cezaevine giren çocukların sayısı kaç?

Gerçek rakamlar ve kimlik tespitleri devletin yapacağı resmi bir araştırmayla ortaya konmalı. Ve bu çocukları geri almak için ne gerekiyorsa yapılmalı.