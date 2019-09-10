HDP Diyarbakır İl Binası önünde, PKK tarafından kaçırılan çocukları için eylem yapan annelerden biri olan Ayşegül Biçer, "Sanatçıların desteği olursa, çocuklarımızı ölümden kurtarabiliriz... Özellikle Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Tarkan, Sezen Aksu gibi sanatçılarımıza sesleniyorum. Bize destek olun, yardım edin, çocuklarımız ölmesin, onları kurtaralım" dedi.

Ancak Netflix için bile tweet atan çoğu sanatçıdan ses yok! Anneleri ziyaret eden gazeteciler arasında sanatçı olarak sadece oyuncu Ahmet Yenilmez'i gördüm.

Bazı sanatçılar sosyal medyadan annelere destek oldular. Elbette bu da önemli ama Yenilmez gibi eylemin içinde olmak, annelerin yanında durmak daha önemli. Ne yazık ki, bazı ünlüler tweet atmakla yetiniyor!