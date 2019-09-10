Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Mevlüt Tezel > Tweet atmak yetmez!
MEVLÜT TEZEL
10 Eylül 2019, Salı MEVLÜT TEZEL

Tweet atmak yetmez!

HDP Diyarbakır İl Binası önünde, PKK tarafından kaçırılan çocukları için eylem yapan annelerden biri olan Ayşegül Biçer, "Sanatçıların desteği olursa, çocuklarımızı ölümden kurtarabiliriz... Özellikle Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Tarkan, Sezen Aksu gibi sanatçılarımıza sesleniyorum. Bize destek olun, yardım edin, çocuklarımız ölmesin, onları kurtaralım" dedi.
Ancak Netflix için bile tweet atan çoğu sanatçıdan ses yok! Anneleri ziyaret eden gazeteciler arasında sanatçı olarak sadece oyuncu Ahmet Yenilmez'i gördüm.
Bazı sanatçılar sosyal medyadan annelere destek oldular. Elbette bu da önemli ama Yenilmez gibi eylemin içinde olmak, annelerin yanında durmak daha önemli. Ne yazık ki, bazı ünlüler tweet atmakla yetiniyor!

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN