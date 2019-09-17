Yakında vizyona girecek 'Karakomik Filmler'in sponsoru olan bir otomobil markasının reklamı da sosyal medyada dönmeye başladı.

"Yine bir Cem Yılmaz filmi, yine bir reklam bombardımanı!" dediğinizi duyar gibiyim. Evet, haklısınız, bıktınız. Daha da kötüsü bu reklamlar hiç güldürmüyor. Yılmaz, 'Sponsor desteği olmasa film çekemem' diyor ama her filmde sponsorları izleyicinin gözünün içine sokmanın alemi ne? Bari canlandırdığın karakterleri, öyküyü sponsorlarla özdeşleştirme!

Evet, günümüzde birçok film sponsor desteğiyle çekiliyor. Ancak Yılmaz, birkaç sponsorla büyük boyutlu anlaşma yapıp filmlerinde alakalı alakasız onlarca kez bu markalara gönderme yapıp işi abartıyor, izleyiciyi bezdiriyor.

Sanki reklam firmalarıyla aşk yaşıyor. Ünlü komedyenin bir filmin senaryosunu yazmadan önce sponsorlarla anlaştığına bahse girerim!

Meşrubat, otomobil markası vs. fark etmiyor, Yılmaz'ın öyküleri, yarattığı karakterler alt metinlerde hep sponsorların emrinde!

Sonra da Cem Yılmaz, röportajlarında film çekerken yaşadığı sanatsal kaygıdan, titiz çalışmasından falan bahsediyor. Tabii yersen! Türk sinemasında Cem Yılmaz kadar kapitalist, sponsor yalakası bir sinemacı görmedim!

Varsa gören söylesin!