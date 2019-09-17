Kalben, önceki akşam Bozcaada konserinde 'Haydi Söyle'yi seslendirmesini isteyenlere, "Müsaade ederseniz, kadını silahla vuran bir adamın şarkısından önce kendi şarkımı söylemek istiyorum" karşılığını verdi.

Instagram üzerinden de açıklama yapan Kalben, "Şarkının sahibi düşünülünce, ben gözlüklü feminist olduğumdan bir çelişki doğuyor.

Konserlerde şiddetsizliğe davet ediyorum şarkı yoluyla..." diyerek bir daha bu şarkıyı seslendirmeyeceğini söyledi.



AKLIN NEREDEYDİ?

Evet, İbrahim Tatlıses güçlü olduğu dönemde hayatına giren ve çıkan kadınlara çok çektirdi. Tatlıses'in yumruklarıyla gözü moraran Perihan Savaş'ın fotoğrafları arşivlerde! Asena da Tatlıses'ten çok dayak yedi. Derya Tuna, Asena ayaklarından kurşunlandı, kimin vurduğu öğrenilmedi vs. Tatlıses kadına yönelik şiddetin en popüler örneklerinden biriydi. Tatlıses o yaptıklarını şimdi yapsa yanmıştı! Peki, Kalben, Tatlıses'in vukuatlarını bilmiyor muydu?

İnterneti yeni mi bağlattın Kalben? 'Haydi Söyle' şarkısına yaptığın cover ile ünlü ol, yıllarca bu şarkıyı söyle ve şimdi Tatlıses'in kadına yönelik şiddet eylemlerini hatırla! Enteresan değil mi?

Bence Kalben'in tepkisi planlı, programlı!

Tatlıses, 9 Eylül'de GÜ- NAYDIN'dan Tuba Kalçık'a verdiği röportajda, kadınlara yönelik şiddet ve cinayet eylemlerini eleştirince gündem oldu. Haklı olarak Tatlıses'in daha önce kadınlara çektirdikleri sorgulandı.

Tatlıses'in aynı röportajda HDP binası önünde eylem yapan annelere destek vermesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini dile getirmesi, sosyal medya muhaliflerini iyice kızdırdı. Ve Tatlıses, daha önce kadınlara yönelik şiddet eylemleri dile getirilerek eleştirildi.

Kalben'in 'Haydi Söyle'den yeterince ekmek yedim zaten. Şimdi duyar kasayım.

Tribünlere oynar prim yaparım' diye düşündüğüne bahse girerim.

Üzgünüm Kalben, duyar kasmakta geç kaldın. Planlı programlı tepkin ters tepti. Otur sıfır!