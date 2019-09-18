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MEVLÜT TEZEL
18 Eylül 2019, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Rönesans portresi gibi

Cumhurbaşkanı , Rusya Devlet Başkanı ve 'ye, Türkiye-Rusyaİran Üçlü Zirvesi'nde Aydın yöresi incirinden ikram etti. Putin sanki ilk kez incir görüyormuş gibi biraz kuşkulu bakıyor. İncirin yarısını götüren Ruhani de Putin incir yemeyi öğrenebilecek mi diye meraklı bakıyor. Erdoğan, Putin'e incir yemenin inceliklerini anlatıyor vs. Fotoğraflar adeta Rönesans portresi gibi değil mi? Fotoğraflardaki hareket, devinim, liderlerin vücut dillerindeki değişim harika. Putin de Rusya'ya ziyaret gerçekleştiren Erdoğan'a fuarda dondurma ısmarlamıştı. Dondurma, incir deyip geçmeyin. Bu fotoğraflar Erdoğan ile Putin arasındaki samimiyetin en güzel örnekleri. Türkiye-Rusya ilişkileri uzun zamandır hiç bu kadar iyi olmamıştı. İncir üzerinden İncirlik Üssü hakkında ABD'ye inceden bir mesaj da veriliyor olabilir!

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