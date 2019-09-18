Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye, Türkiye-Rusyaİran Üçlü Zirvesi'nde Aydın yöresi incirinden ikram etti. Putin sanki ilk kez incir görüyormuş gibi biraz kuşkulu bakıyor. İncirin yarısını götüren Ruhani de Putin incir yemeyi öğrenebilecek mi diye meraklı bakıyor. Erdoğan, Putin'e incir yemenin inceliklerini anlatıyor vs. Fotoğraflar adeta Rönesans portresi gibi değil mi? Fotoğraflardaki hareket, devinim, liderlerin vücut dillerindeki değişim harika. Putin de Rusya'ya ziyaret gerçekleştiren Erdoğan'a fuarda dondurma ısmarlamıştı. Dondurma, incir deyip geçmeyin. Bu fotoğraflar Erdoğan ile Putin arasındaki samimiyetin en güzel örnekleri. Türkiye-Rusya ilişkileri uzun zamandır hiç bu kadar iyi olmamıştı. İncir üzerinden İncirlik Üssü hakkında ABD'ye inceden bir mesaj da veriliyor olabilir!

