Çocuklara okutulan ve mantık sorularını içeren bir eğitim kitabında, türkücü Mahmut Tuncer'e atfedilen "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere" sözüne yer verilmesi sosyal medyada tepki çekti.

İstanbul Üniversitesi akademisyenlerinden hukukçu Prof. Dr. Bahadır Erdem'in "Çocukların eğitim kitabında böyle saçma sapan şey olmaz, gerçek değildir zaytungtur dedim ama maalesef gerçekmiş" diye yazdığı tweet, kısa sürede çok sayıda Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nı (MEB) eleştirmeye hevesli muhalifler, olayı kınayan tweet'ler atmaya başladı ama sonra ofsayta düştüklerini anladılar.

Çünkü kitabın MEB'e ait olmadığı, Günay Yayınları tarafından basıldığı ortaya çıktı.

Yayın evi "Esprili olduğu için böyle bir görsel kullandık. Baskısı kaldırıldı. Yeni baskıda kullanmadık" diye bir açıklama yayınladı.

Türkiye'de bilip öğrenmeden her şeyi eleştirmek gibi bir hastalık var. Birçok insan her şeye çemkirmeyi alışkanlık haline getirdi. Haksız yere linç edecek bir insanı, kurumu mutlaka buluyorlar. Hele devlet kurumlarını ilgilendiren bir mevzu varsa muhalifler olaya sazan gibi atlamaya, kurumları yerin dibine sokmaya çok hevesli oluyor.



ÖFKE VİRÜS GİBİ YAYILIYOR!

Bu olayda da Erdem, araştırmadan sormadan linç fitilini ateşlemiş. Erdem'in Twitter hesabına baktım; her şeye tweet atan, ilgi çekme meraklısı bir kişilikle karşılaştım. Muhtemelen Tuncer'in test kitabında yer almasını da çok RT alayım diye yazdı. Oysa mesleğinde profesör mertebesine ulaşmış bir insan, yayınevinin çocukların derse ilgisini çekmek için esprili bir işe imza attığını görmeliydi. Olayı böyle görse elbette fazla RT alamazdı!

Farkında mısınız sosyal medya insanları hoşgörüsüz, daha öfkeli bireyler yapıyor.

Virüs gibi her paylaşımda yayılıyor bu öfke.

Eğlenmek, gülmek öğretmenin, öğrencinin de hakkı. Ne var bunda? Ben bu görseli gördüğümde çok ama çok güldüm. Hatta felsefe öğretmeni olsaydım öğrencilerin "Hocam halay bizi nasıl her yere götürür?" sorusuna nasıl esprili yanıt veririm diye düşündüm. Muhtemelen kitaba Tuncer esprisini ekleyen de, öğrencilerin kısa bir süre gülüp derse daha çok odaklanmalarını düşünmüş olabilir. Hatta bu yöntem, çağımızda gençlerin odaklanma sorunu hesaba katılarak uygulanabilir, tabii abartmadan!

Mantıklı bir öğrenci de zaten espriyi anlayacaktır. Özetle; bu olayda duyar kasacak, MEB'i eleştirecek bir şey yok. Her şeye çemkirmeyin, biraz gülmeyi deneyin!