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MEVLÜT TEZEL
25 Eylül 2019, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Korsana operasyon

üzerinden korsan maç ve film yayınları yapan ünlü Xtream Codes'in tüm sistemi polis tarafından ele geçirildi.
İtalya, Fransa, Hollanda ve 'da yapılan ortak operasyonla sistem çökertildi. Dünya genelinde IpTV satıcılarının kullandığı bu sistemin çökertilmesi ile birlikte yaklaşık 5 milyon kişinin de yayınının kesildiği tahmin ediliyor.
IİpTV yayınları Türkiye'de de binlerce kişi tarafından kullanılıyordu!
Bu habere en çok Digiturk sevinmiştir. Sevinmekte haklılar, futboldan basketbola kadar birçok spor dalında yayınlar için büyük paralar ödeyen Digiturk'ün illegal yayınlar yüzünden yılda 1,2-2 milyar TL arası kaybı olduğu açıklanmıştı.
Taraftarlar, korsandan maç izlerken kendi takımına zarar verdiğinin de farkında değil! Digiturk'ün kulüplerine ödediği parada indirime gittiği unutulmasın!

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