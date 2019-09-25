2012'de Beşiktaş'a başkan seçilen Fikret Orman, Yıldırım Demirören'den enkaz devralmıştı. Borç batağındaki kulüp için 'Feda' projesi başlatıldı.

Beşiktaş camiası kenetlendi, bazı futbolcular ücretlerinde indirime gitti, mali disiplinle kulüpteki harcamalar azaltıldı. Slaven Bilic döneminde yerli genç oyunculara yapılan yatırıma başarılı yabancı transferler eklenince o çok beklenen şampiyonluk Şenol Güneş döneminde geldi, hem de üst üste iki kez. Takım, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkma başarısı da gösterdi.

Orman'ın en büyük başarısı ise yeni stat yapmak oldu. Böylece Beşiktaş'ın stat gelirleri arttı.



BORÇ NASIL KATLANDI?

Orman, Demba Ba'yı 13 milyon, Atınç Nukan'ı 5 milyon, Cenk Tosun'u da 22 milyon Avro'ya satarak akıllı hamleler yaptı. Orman'ın Uzak Doğu açılımı, halkla ilişkilerdeki başarısı, taraftar ve medya ile kurduğu sağlıklı ilişki diğer artılarıydı.

Ama daha sonrasında yapılan yanlış transferler ve kadronun yaşlanmasıyla birlikte Beşiktaş düşüşe geçti.

Öte yandan Orman iki konuda eleştiriyi hak ediyor. Birincisi "Hesap soracağım" diye gelip eski yönetimden hesap soramaması. İkincisi ise 2012 yılında 490 milyon TL borçla aldığı Beşiktaş'ı, 2019 yılında 2.4 milyar TL borç ile bırakması.

Orman'ın hesap soramamasının nedeni elbette borcu 2.4 milyar TL'ye yükseltmesiydi.

Şimdi Beşiktaş taraftarı haklı olarak 'Borç nasıl bu kadar artar?' diye soruyor.

Bir-iki transferden verim alamazsan kazandığın para gider! Ayrıca dövizdeki artışı da unutmayalım.

Beşiktaş gibi diğer takımların da borcu arttı. Tabii Beşiktaş'ın stat ve futbolcu satış gelirleri artmışken, iki şampiyonluk kazanmışken borcun bu kadar artması kafaları karıştırıyor!

Bir diğer soru da; Orman madem istifa edecekti, neden kulübün borçlarını yapılandırdı?

Bu sorunun yanıtı da şu soruda gizli:

Takım lige dört galibiyetle başlasaydı Orman yine istifa eder miydi?

Orman'ın başarıları başarısızlıklarından daha fazlayken son dönemde birçok yerde küfürlere maruz kalması gerçekten garip!

Peki, bundan sonra ne olur? Orman'a küfür etmesi için bazı taraftar gruplarını organize edenlerin bir planı var mı? Beşiktaş camiası güçlü bir başkan adayı çıkarır mı? Yoksa Orman'ı tekrar göreve mi çağırırlar? Bekleyip göreceğiz.